Англия

Защитник Арсенала Давид Луис не будет продлевать контракт.

Арсенал и Давид Луис решили завершить сотрудничество по окончании сезона — сообщает Sky Sports.

В контракте перешедшего из Челси прошлым летом бразильца записано, что по окончании сезона-2019/20 соглашение может быть продолжено еще на год по взаимному согласию, однако, как стало известно Sky, клуб и футболист решили ограничиться одним годом.

33-летний защитник национальной сборной Бразилии (57 матчей, 3 гола) выступал за Виторию (55 матчей во всех турнирах, 2 гола), Бенфику (132, 6), Челси (248, 18), ПСЖ (89, 8) и Арсенал (32, 2).