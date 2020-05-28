Англия

Хавбек может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Полузащитник Челси Жоржиньо попал в сферу интересов Баварии и ПСЖ, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Клубы следят за ситуацией с центральным хавбеком и попытаются приобрести его в летнее межсезонье.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересован Ювентус. "Бьянконери" готовы предложить Миралема Пьянича в обмен на футболиста сборной Италии.

Действующий контракт Жоржиньо с Челси рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 37 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.