Хавбек может покинуть клуб в летнее межсезонье.
Жоржиньо, Getty Images
28 мая 2020, 09:25
Полузащитник Челси Жоржиньо попал в сферу интересов Баварии и ПСЖ, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.
Клубы следят за ситуацией с центральным хавбеком и попытаются приобрести его в летнее межсезонье.
В подписании 28-летнего игрока также заинтересован Ювентус. "Бьянконери" готовы предложить Миралема Пьянича в обмен на футболиста сборной Италии.
Действующий контракт Жоржиньо с Челси рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 37 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.