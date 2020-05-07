Италия

Туринский клуб хочет приобрести хавбека Челси.

Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Челси Жоржиньо в летнее межсезонье.

Как сообщает The National, туринский клуб уже обратился к Челси с предложением по центральному полузащитнику. "Старая синьора" готова заплатить за натурализованного итальянца 40 миллионов евро.

Действующий контракт Жоржиньо с Челси рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 37 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает Поля Погба как приоритетный вариант для усиления состава.

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