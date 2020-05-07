Туринский клуб хочет приобрести хавбека Челси.
Жоржиньо, Getty Images
07 мая 2020, 09:59
Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Челси Жоржиньо в летнее межсезонье.
Как сообщает The National, туринский клуб уже обратился к Челси с предложением по центральному полузащитнику. "Старая синьора" готова заплатить за натурализованного итальянца 40 миллионов евро.
Действующий контракт Жоржиньо с Челси рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 37 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает Поля Погба как приоритетный вариант для усиления состава.
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