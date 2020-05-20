Италия

Однако предложений по Жоржиньо от "старой синьоры" не поступало.

Футбольный агент Жоао Сантос, представляющий интересы полузащитника Челси Жоржиньо, прокомментировал слухи об интересе Ювентуса и лично Маурицио Сарри к его клиенту. Сообщалось, что туринцы видят в 28-летнем хавбеке потенциальную замену Миралему Пьяничу.

Несмотря на намеки Сантоса касательно неплохих перспектив осуществить переход Жоржиньо в Ювентус, никаких официальных предложений от "старой синьоры" не поступало.

"Ювентус — одна из лучших команд в Европе, и любой футболист хотел бы играть за этот клуб. Я не слышал ничего от Паратичи, он не звонил мне, но я читал в газетах и изданиях об интересе Ювентуса".

"У Жоржиньо осталось три года по контракту с Челси. У него все хорошо в Лондоне. Воссоединение Жоржиньо и Сарри? Повторяю, Ювентус — один из лучших футбольных клубов", — приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил за Жоржиньо 40 миллионов евро. В текущем сезоне итальянец бразильского происхождения провел 37 поединков в футболке "синих", отличившись семью голами и двумя ассистами.