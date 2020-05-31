Англия

Английские клубы хотят подписать юного француза.

Защитник ПСЖ Тьерно Бальде попал в сферу интересов Саутгемптона и Лидса, сообщает издание L'Equipe.

Английские клубы следят за юным защитником и попытаются подписать его в летнее межсезонье. В приобретении центрбека также заинтересован Сент-Этьенн.

Бальде является воспитанником ПСЖ, но еще не успел дебютировать в первой команде парижан. В текущем сезоне 17-летний игрок провел 4 поединка в Юношеской лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон проявляет интерес к экс-нападающему Зари Дэннису Бонавентуре.