Парижский гранд попытается усилить полузащиту игроком Лацио.
Сергей Милинкович-Савич, Getty Images
30 мая 2020, 13:50
Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич в летнее трансферное окно может оказаться во французской Лиге 1, поскольку к нему возобновил интерес Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает le10sport.
По информации источника, действующий триумфатор чемпионата Франции сделал свое первое предложение о покупке 25-летнего серба в размере 60 миллионов евро.
Ожидается, что Лацио не за хочет отпускать Милинковича-Савича за эту сумму, тем более что клуб находится в шаге от попадания в Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании. Несмотря на это, предложение в размере 70 миллионов евро может убедить руководство "орлов" отпустить футболиста.
В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич провел за Лацио 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал может предложить римскому клубу обменять Луку Йовича на Милинковича-Савича. Лацио, в свою очередь, планирует удержать сербского хавбека, предложив ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.