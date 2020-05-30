Франция

Парижский гранд попытается усилить полузащиту игроком Лацио.

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич в летнее трансферное окно может оказаться во французской Лиге 1, поскольку к нему возобновил интерес Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает le10sport.

По информации источника, действующий триумфатор чемпионата Франции сделал свое первое предложение о покупке 25-летнего серба в размере 60 миллионов евро.

Ожидается, что Лацио не за хочет отпускать Милинковича-Савича за эту сумму, тем более что клуб находится в шаге от попадания в Лигу чемпионов по итогам нынешней кампании. Несмотря на это, предложение в размере 70 миллионов евро может убедить руководство "орлов" отпустить футболиста.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич провел за Лацио 31 поединок во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал может предложить римскому клубу обменять Луку Йовича на Милинковича-Савича. Лацио, в свою очередь, планирует удержать сербского хавбека, предложив ему новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.