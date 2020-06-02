Англия

Будущее бразильского вингера остается под большим вопросом.

Нападающий Виллиан не скрывал своего желания продлить контракт с Челси, однако "пенсионеры" оказались не готовы предоставить ему соглашение на три года ввиду его 31-летнего возраста

Агент бразильского футболиста Киа Джурабчиан рассказал о будущем своего клиента и прокомментировал слухи, которые связывают Виллиана с Тоттенхэмом и другими клубами.

"Виллиан хотел подписать трехлетний контракт, а затем посмотреть, куда его приведет карьера. Политика Челси допускает только два года продления соглашения, что и стало главной проблемой. У Челси есть политика, и мы ее уважаем и понимаем, но у Виллиана есть свои амбиции. Он хочет закончить свою игровую карьеру на очень высоком уровне".

"Слухи в прессе? На данный момент он игрок Челси. У него есть контракт с Челси до конца сезона, поэтому я считаю неуважительным говорить о его переходе в другие клубы. На данном этапе мы не разговаривали с Тоттенхэмом или любым другим клубом", — приводит слова агента Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана также заинтересован лондонский Арсенал.