Англия

"Синие" смогут значительно укрепить свои ряды.

Руководство Челси выделит главному тренеру команды Фрэнку Лампарду более 100 миллионов фунтов трансферного бюджета, сообщает The Athletic.

По данным источника, эту сумму клуб хочет потратить на приобретение крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санч, а также фулбэка Лестера Бена Чилвелла.

Ранее сообщалось, что "синие" также желают перехватить у Ливерпуль нападающего Лейпцига Тимо Вернера, предложив немцу больше игрового времени.

Также утверждалось, что Челси предложил изменить правила АПЛ на текущий сезон, разрешив девять замен за поединок.