"Синие" смогут значительно укрепить свои ряды.
Фрэнк Лампард, getty images
02 июня 2020, 22:33
Руководство Челси выделит главному тренеру команды Фрэнку Лампарду более 100 миллионов фунтов трансферного бюджета, сообщает The Athletic.
По данным источника, эту сумму клуб хочет потратить на приобретение крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санч, а также фулбэка Лестера Бена Чилвелла.
Ранее сообщалось, что "синие" также желают перехватить у Ливерпуль нападающего Лейпцига Тимо Вернера, предложив немцу больше игрового времени.
Также утверждалось, что Челси предложил изменить правила АПЛ на текущий сезон, разрешив девять замен за поединок.