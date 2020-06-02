Англия

Клубы английской Премьер-лиги рассматривают различные варианты временных изменений регламента турнира.

Английская Премьер-лига вскоре вернется после вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, однако возобновление соревнований произойдет со значительными изменениями.

Скорее всего, эти изменения затронут и количество разрешенных замен. Как сообщает The Telegraph, Челси предложил временно увеличить количество допустимых замен до девяти, чтобы снизить шанс получения травм у футболистов.

Стоит отметить, что в начале мая Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил делать по пять замен за один матч в оставшейся части сезона-2019/20.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17 июня. Первыми поединками после паузы должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом. Чемпионшип, в свою очередь, вернется на телевизионные экраны 20 июня.