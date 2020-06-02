Англия

"Пенсионеры" всерьез настроены побороться за немецкого форварда.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер предстоящим летом может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. К 24-летнему немцу серьезный интерес проявляет Ливерпуль, но следующей командой футболиста может стать Челси.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб в летнее трансферное окно планирует усилить линию атаки, а главная цель "пенсионеров" — форвард Лиона Мусса Дембеле, которого прошлой зимой категорически отказались продавать.

Как уже ранее стало известно, Челси также рассматривает вариант с подписанием Вернера, а посодействовать этому трансферу может защитник "пенсионеров" Антонио Рюдигер, у которого сложились дружеские отношения с игроком Лейпцига.

Учитывая то, что сам Вернер хотел бы перебраться в стан команды Юргена Клоппа, Челси рассчитывает изменить решение немецкого форварда, предложив ему больше игрового времени, чем Ливерпуль. Тем не менее, конкуренцию за футболиста готов составить и Манчестер Юнайтед.

Стоит отметить, что Лейпциг готов расстаться с Тимо Вернером только в том случае, если потенциальный покупатель выплатит сумму, прописанную в контракте. Клаусула немецкого нападающего составляет примерно 55-60 миллионов евро.