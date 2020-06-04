Англия

У клуба второй раз за два года поменялся владелец.

Фонд Next Leader завершил процесс покупки контрольного пакета акций Уигана, отчитался официальный сайт клуба. Предыдущий владелец, International Entertainment Corporation, обладал клубом около двух лет.

Исполнительный президент "латикс" Даррен Ройял надеется, что новые владельцы помогут клубу справиться с финансовыми трудностями после пандемии. В марте футболисты и руководство Уигана согласились на трехмесячное снижение зарплаты.

Уиган на два очка опережает зону вылета из Чемпионшипа. "Латикс" постараются удержаться в этом дивизионе, когда турнир возобновится 20 июня.

Сменить владельца может еще один памятный по выступлениям в Премьер-лиге клуб – португальский консорциум рассчитывает купить Чарльтон.