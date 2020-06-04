Англия

"Красные дьяволы" собираются подписать алжирского полузащитника.

Манчестер Юнайтед нацелился на Исмаэла Беннасера в ближайшее трансферное окно, сообщает Actu Foot.

"Красные дьяволы" готовы участвовать в борьбе за алжирского полузащитника, на которого также претендует Манчестер Сити и ПСЖ.

Футболист принял участие в 23 играх за "россонери" во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.

Напомним, что ранее алжирский полузащитник признавался в любви Милану.