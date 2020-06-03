Англия

"Горожане" нацелились на полузащитника Барселоны.

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Mundo Deportivo.

Пеп Гвардиола заинтересован в сотрудничестве с испанским хавбеком и хотел бы видеть его в своей команде в следующем сезоне. "Горожане" уже обратились к каталонскому клубу с запросом по 28-летнему игроку.

Действующий контракт Роберто с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 29 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Серхи Роберто заинтересован Ювентус.