"Горожане" нацелились на полузащитника Барселоны.
Серхи Роберто, Getty Images
03 июня 2020, 13:35
Полузащитник Барселоны Серхи Роберто попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Mundo Deportivo.
Пеп Гвардиола заинтересован в сотрудничестве с испанским хавбеком и хотел бы видеть его в своей команде в следующем сезоне. "Горожане" уже обратились к каталонскому клубу с запросом по 28-летнему игроку.
Действующий контракт Роберто с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 29 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Серхи Роберто заинтересован Ювентус.