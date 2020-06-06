Англия

Римляне обратились к МЮ с предложением по защитнику.

Рома продолжает предпринимать попытки подписать защитника Криса Смоллинга и начали переговоры с Манчестер Юнайтед.

Как сообщает издание Il Tempo, римляне обратились к руководству "красных дьяволов" с предложением по аренде футболиста с обязательством выкупа. "Волки" готовы предложить 3 млн евро за аренду футболиста и включить в сделку опцию выкупа за 14 млн евро.

Смоллинг перешел в Рому прошлым летом на правах аренды из МЮ. В текущем сезоне защитник провел 28 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Рома близка к подписанию полузащитника Челси Педро.