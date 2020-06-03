Италия

Вингер готов принять предложение римского клуба.

Полузащитник Челси Педро, скорее всего, станет игроком Ромы в летнее межсезонье, сообщает портал Calciomercato.

Опытный вингер должен получить статус свободного агента и уже занимается поисками нового клуба. Испанец получил несколько предложений из МЛС, но склоняется к переходу в Рому, которая предложила ему лучшие условия.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома обсудит обмен игроками с Ювентусом.