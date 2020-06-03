Вингер готов принять предложение римского клуба.
Педро, Getty Images
03 июня 2020, 14:36
Полузащитник Челси Педро, скорее всего, станет игроком Ромы в летнее межсезонье, сообщает портал Calciomercato.
Опытный вингер должен получить статус свободного агента и уже занимается поисками нового клуба. Испанец получил несколько предложений из МЛС, но склоняется к переходу в Рому, которая предложила ему лучшие условия.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Рома обсудит обмен игроками с Ювентусом.