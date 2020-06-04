Англия

Лондонский клуб не станет покупать бразильского хавбека.

Тоттенхэм решил отказаться от трансфера полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, сообщает издание Mundo Deportivo.

Лондонский клуб не будет вести переговоры с каталонцами и не будет пытаться подписать хавбека ни на правах аренды, ни на постоянной основе. Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо считает стоимость бразильца завышенной и сосредоточится на других трансферных целях.

В подписании 27-летнего игрока заинтересованы английские Челси, Арсенал и Ньюкасл.

В текущем сезоне Коутиньо провел 32 поединка в футболке Баварии, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику Атлетико Стефану Савичу.