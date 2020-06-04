Лондонский клуб не станет покупать бразильского хавбека.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
04 июня 2020, 10:29
Тоттенхэм решил отказаться от трансфера полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, сообщает издание Mundo Deportivo.
Лондонский клуб не будет вести переговоры с каталонцами и не будет пытаться подписать хавбека ни на правах аренды, ни на постоянной основе. Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо считает стоимость бразильца завышенной и сосредоточится на других трансферных целях.
В подписании 27-летнего игрока заинтересованы английские Челси, Арсенал и Ньюкасл.
В текущем сезоне Коутиньо провел 32 поединка в футболке Баварии, отличившись девятью голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм проявляет интерес к защитнику Атлетико Стефану Савичу.