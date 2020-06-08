Англия

Лондонцы пересмотрели соглашение с игроком дублирующей команды.

Челси подписал новый контракт с нападающим Фаустино Анхорином, сообщает официальный сайт лондонцев.

Сделка с английским игроком подписана на ближайшие пять лет.

"Это блестящее чувство. Я был в клубе с шести лет, а затем мне предложили еще один пятилетний контракт, и это потрясающе.

У меня не было сомнений, я сразу согласился, потому что играть за клуб, за который я всегда мечтал выступать, действительно особенно для меня", — заявил Анхорин.

Отметим, что в этом сезоне у нападающего 11 голов и шесть результативных передач в 25 поединках.

Напомним, что Челси также предложил новый контракт Антонио Рюдигеру.