Англия

Лондонцы наигрывают схему без французского полузащитника.

Фрэнк Лампард наигрывает формацию без Нголо Канте на последних тренировках Челси, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что французский полузащитник по-прежнему боится заразиться коронавирусом и не спешит принимать участие в групповых тренировках.

Нголо Канте в этом сезоне отыграл в 21 поединке в футболке Челси, отметившись тремя забитыми голами.

Напомним, что Челси не будет давить на игрока и, более того, поймет, если он не поможет команде до конца сезона.