Лондонцы наигрывают схему без французского полузащитника.
Нголо Канте, getty images
08 июня 2020, 20:28
Фрэнк Лампард наигрывает формацию без Нголо Канте на последних тренировках Челси, сообщает ESPN.
Источник утверждает, что французский полузащитник по-прежнему боится заразиться коронавирусом и не спешит принимать участие в групповых тренировках.
Нголо Канте в этом сезоне отыграл в 21 поединке в футболке Челси, отметившись тремя забитыми голами.
Напомним, что Челси не будет давить на игрока и, более того, поймет, если он не поможет команде до конца сезона.