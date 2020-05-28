Англия

Французский полузащитник начал индивидуально заниматься вне дома.

Нголо Канте начал тренироваться на базе Челси в четверг, 28 мая, сообщает BBC.

Французский полузащитник с 20 мая тренировался дома из-за боязни заразиться коронавирусом.

Контракт француза с Челси рассчитан до 2023 года, а по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 млн евро. Канте в этом сезоне отыграл в 21 поединке в футболке Челси, забив три гола.

Напомним, Челси готов к тому, что Канте может пропустить остаток сезона из-за опасений по COVID-19.