В клубе с пониманием относятся к позиции французского хавбека.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
22 мая 2020, 20:59
Ранее уже сообщалось, что Нголо Канте не тренируется с командой, так как опасается коронавируса.
29-летний футболист потерял два года назад брата из-за сердечного приступа и переживает за свое здоровье и своей семьи.
Как сообщает Sky Sports, Челси не будет давить на игрока и, более того, поймет, если он не поможет команде до конца сезона.
Напомним, что Челси вернулся к занятиям 19 мая, а игроки тренируются в малых группах.