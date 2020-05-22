Англия

В клубе с пониманием относятся к позиции французского хавбека.

Ранее уже сообщалось, что Нголо Канте не тренируется с командой, так как опасается коронавируса.

29-летний футболист потерял два года назад брата из-за сердечного приступа и переживает за свое здоровье и своей семьи.

Как сообщает Sky Sports, Челси не будет давить на игрока и, более того, поймет, если он не поможет команде до конца сезона.

Напомним, что Челси вернулся к занятиям 19 мая, а игроки тренируются в малых группах.