Англия

Футбольная ассоциация Англии определяет сроки периода переходов.

В Англии решается вопрос о дате проведения трансферного окна в ближайшее межсезонье.

Пока что базовым днем открытия остается 18 июня, но к тому моменту сезон еще не будет доигран, а потому данный вариант невозможен.

Согласно Sky Sports, наиболее подходящей датой дедлайна называется 2 октября. Некоторые другие европейские ассоциации также поддержали такой вариант.

Напомним, что в Италии приняли решение открыть трансферное окно 1-го сентября.