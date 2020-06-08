Италия

Пандемия коронавируса повлияла и на сроки регистрации новых футболистов.

Федерация футбола Италии объявила о переносе летнего трансферного окна в связи с пандемией коронавируса, которая также повлияла на даты проведения футбольных соревнований. Об этом сообщает Football Italia.

Итальянские клубы смогут подписывать новых футболистов начиная с первого сентября, а закрытие трансферного окна официально перенесено на пятое октября.

Интересно, что незначительно изменятся и сроки зимнего трансферного окна в Италии. Команды смогут регистрировать новичков с четвертого по 31-е января.

Напомним, итальянская Серия А возобновится 20 июня. Вашему вниманию календарь первых матчей первенства Италии после карантина.