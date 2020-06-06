Франция

Уже скоро французские клубы смогут продавать и покупать игроков.

Французские клубы смогут вести переговоры друг с другом уже с 8-го июня, сообщила Профессиональная футбольная лига.

Из-за пандемии коронавируса FIFA ранее разрешила перенести трансферное окно.

Отметим, что сезон в чемпионате Франции был завершен досрочно, а чемпионом стал Пари Сен-Жермен.

Ранее FIFA порекомендовала клубам продлить контракты с игроками и тренерами до фактического конца сезона.