Уже скоро французские клубы смогут продавать и покупать игроков.
Килиан Мбаппе, getty images
06 июня 2020, 15:25
Французские клубы смогут вести переговоры друг с другом уже с 8-го июня, сообщила Профессиональная футбольная лига.
Из-за пандемии коронавируса FIFA ранее разрешила перенести трансферное окно.
Отметим, что сезон в чемпионате Франции был завершен досрочно, а чемпионом стал Пари Сен-Жермен.
Ранее FIFA порекомендовала клубам продлить контракты с игроками и тренерами до фактического конца сезона.