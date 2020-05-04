Италия

Нападающий Ювентуса рассказал о том, как проходит жизнь в условиях карантина.

Пауло Дибала признался, что очень сильно скучает без футбола и тренировок.

"Честно, никогда не думал, что так сильно буду скучать по играм и тренировкам. Мне нужно тренироваться, видится с партнерами по команде и друзьями, потрогать мяч, ибо тренировки на дому – это не то. Когда ты увлечен одним делом, все вокруг тебя становится важнее".

"Уже прошло много времени, мы все не тренируемся. Мы не знаем, когда футбол вернется. Это не отпуск, когда ты знаешь, сколько будешь отдыхать. Нужно расслабиться и держать себя в форме – это все, что нужно сейчас".

"Сначала одна неделя, затем все продлилось на неопределенный срок. Я тренируюсь дома, но это не одно и тоже, что и обычные тренировки".

"Находясь в изоляции, я нашел себе новую страсть – йогу. Мне она очень нравится, это помогает" , — приводит слова Пауло Дибалы Football Italia.

Ранее сообщалось, что Дибала в четвертый раз сдал положительную пробу на Covid-19.

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