Италия

Аргентинский форвард хотел бы вновь поиграть с Погба за одну команду.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поменялся футболками со своим экс-одноклубником, а ныне игроком Манчестер Юнайтед Полем Погба после матча Лиги чемпионов в 2018 году. Аргентинец признался, что был бы рад возвращению Погба в туринский клуб, за который тот выступал в период с 2012 по 2016.

"Конечно, футболка моего друга Поля с матча на Олд Траффорд у меня все еще есть. Я не мог упустить возможность заполучить ее. Я восхищаюсь этим парнем как личностью даже больше, чем как футболистом.

"Вместе мы пережили с ним много прекрасных моментов в Ювентусе. Надеюсь, что это однажды произойдет вновь", – приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Поль Погба является приоритетом для Ювентуса на летнее трансферное окно. Чтобы снизить цену на француза, "старая синьора" готова предложить Манчестер Юнайтед ряд игроков.

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