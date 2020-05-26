Англия

Игроки "старой синьоры" отказались от перехода в английский клуб.

Нападающий Пауло Дибала и полузащитник Миралем Пьянич отказались переходить в Манчестер Юнайтед из Ювентуса, сообщает RAI Sports.

"Красные дьяволы" планировали избавиться от Поля Погба в летнее межсезонье и предлагали его Ювентусу. Дибала и Пьянич должны были отправиться на Олд Траффорд в рамках обмена, однако ни один из них не захотел переходить в английский клуб.

Пьянич еще может покинуть Ювентус, но своим следующим клубом он желает видеть Барселону.

Ранее сообщалось, что Дибала согласовал новый контракт с Ювентусом до 2025 года.