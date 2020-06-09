Англия

"Канониры" хотят подписать испанского хавбека.

Арсенал продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Эспаньола Марка Року.

Лондонский клуб планирует укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается приобрести испанского хавбека. Как сообщает издание Sport, "канониры" уже обратились к руководству каталонского клуба с предложением по 23-летнему игроку.

Действующий контракт Роки с Эспаньолом истекает в 2022 году.

В текущем сезоне полузащитник провел 33 поединка в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Роки также заинтересован Милан.