Италия

"Россонери" могут усилиться испанским хавбеком.

Полузащитник Эспаньола Марк Рока в предстоящее трансферное окно может сменить клубную прописку и перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Milannews.it, в услугах 23-летнего испанца заинтересован Милан, который уже некоторое время следит за выступлениями футболиста и рассматривает вариант с его подписанием.

В текущем сезоне Марк Рока провел за Эспаньол 33 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее появлялась информация об интересе к испанскому хавбеку со стороны Арсенала и Эвертона.