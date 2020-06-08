"Россонери" могут усилиться испанским хавбеком.
Марк Рока, Getty Images
08 июня 2020, 21:25
Полузащитник Эспаньола Марк Рока в предстоящее трансферное окно может сменить клубную прописку и перебраться в итальянскую Серию А.
Как сообщает Milannews.it, в услугах 23-летнего испанца заинтересован Милан, который уже некоторое время следит за выступлениями футболиста и рассматривает вариант с его подписанием.
В текущем сезоне Марк Рока провел за Эспаньол 33 матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее появлялась информация об интересе к испанскому хавбеку со стороны Арсенала и Эвертона.