"Лисы" заинтересованы в подписании игрока Саутгемптона.
Райан Бертранд, Getty Images
11 июня 2020, 12:29
Защитник Саутгемптона Райан Бертранд попал в сферу интересов Лестера, информирует издание The Times.
Лестер намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытается подписать английского фулбека. "Лисы" рассматривают 30-летнего игрока в качестве замены Бену Чилвеллу, который может перейти в Челси.
Действующий контракт Бертранда с Саутгемптоном рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне защитник провел 27 поединков в футболке "святых", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Арсенала Киран Тирни.