Англия

"Лисы" заинтересованы в подписании игрока Саутгемптона.

Защитник Саутгемптона Райан Бертранд попал в сферу интересов Лестера, информирует издание The Times.

Лестер намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытается подписать английского фулбека. "Лисы" рассматривают 30-летнего игрока в качестве замены Бену Чилвеллу, который может перейти в Челси.

Действующий контракт Бертранда с Саутгемптоном рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне защитник провел 27 поединков в футболке "святых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лестер также заинтересован в подписании защитника Арсенала Киран Тирни.