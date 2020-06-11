Англия

Француз имеет большие шансы перебраться на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед не отказался от своих планов приобрести в будущее трансферное окно нападающего Лиона Муссу Дембеле, сообщает Manchester Evening News.

Отмечалось, что "манкунианцы" могли избежать варианта траты средств на французского футболиста в связи с тем, что удалось продлить аренду Одиона Игало.

Ранее сообщалось, что на покупку форварда руководство англичан готово выделить около 60 миллионов фунтов.

Кроме того, спортивный директор Лиона подтвердил, что клуб готов рассмотреть предложения по Дембеле и полузащитнику Хуссему Ауару.