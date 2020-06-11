Англия

"Волки" хотят заполучить талантливого защитника.

Вулверхэмптон предложил за Акселя Дисаси 15 миллионов евро, сообщает L`Equipe.

Центральный защитник уже долго время находится на радарах клубов из Англии и Испании, но больше склоняется к переезду в АПЛ.

В текущем сезоне 22-летний Дисаси провел в составе Реймса 32 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал три предупреждения.

Напомним, что также на центрального защитника претендует Арсенал.