Испания

Защитник Реймс попал на радары серьезных команд.

Севилья планирует подписать Акселя Дисаси в случае ухода Диего Карлоса в Ливерпуль, но у испанского клуба возникли проблемы, сообщает Mundo Deportivo.

Агент футболиста Жан-Пьер Кайлло заявил, что большее предпочтение будет отдаваться предложениям из чемпионата Англии.

"Конечно, мы знаем об интересе Севильи, поскольку они наблюдали за ним весь сезон. Были разговоры, но им будет нелегко. На данный момент он ближе к АПЛ, чем к Испании".

Напомним, что интерес к Акселю Дисаси из Англии исходит от Арсенала и Манчестер Юнайтед.