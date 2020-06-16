Англия

Огромный телевизор установили на тренировочной базе в Каррингтоне.

Оле-Гуннар Солскьяер будет объяснять тактику и план на игру с командой с помощью громадного телевизора, сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что монитор площадью 20 квадратных метров был установлен на тренировочной базе в Каррингтоне.

"Красные дьяволы" после 29 сыгранных матчей идут на пятом месте с 45 набранными баллами.

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер рассуждал о красивом диване и стуле в гостиной, делая отсылку к правилам формирования состава в Манчестер Юнайтед.