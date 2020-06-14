Англия

Норвежец провел очередную аналогию из жизни относительно формирования состава Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "красных дьяволов" намекнул, что у него есть хорошие игроки, но некоторые просто не вписываются в "интереьер".

"Конечно, в этой среде есть место для хороших игроков и хороших людей. Давайте посмотрим, где мы будем после сезона, потому что мы чувствуем, что этот состав способен на многое. Мы чувствуем, что находимся на пути к чему-то.

Иногда, когда вы украшаете свою гостиную, это может быть хороший стул или хороший диван, но, возможно, он не будет вписываться", — приводит слова Солскьяера Manchester Evening News.

Ранее норвежский тренер прокомментировал трансферную политику манкунианцев, проведя аналогию с корзиной яблок.