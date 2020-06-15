По окончании сезона-2019/20 полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси может вернуться в Англию.
Аарон Рэмси, Getty Images
15 июня 2020, 22:52
В услугах Аарона Рэмси заинтересованы три представителя английской Премьер-лиги — сообщает TuttoJuve.
По данным туринского филиала Tuttomercatoweb, валлийца в своем составе хотят видеть Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Челси.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов продать Рэмси летом 2020 года.
29-летний полузащитник национальной сборной Уэльса (60 матчей, 16 голов) выступал за Кардифф Сити (28 матча во всех турнирах, 3 гола), Ноттингем Форест (5, 0), Арсенал (369, 64) и Ювентус (24, 4).