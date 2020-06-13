Англия

"Красные дьяволы" рассматривают возможность подписания итальянца.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Calciomercato.

Английский клуб намерен укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и рассматривает возможность подписания итальянского форварда. В приобретении 30-летнего игрока также заинтересованы Эвертон и Тоттенхэм.

Действующий контракт Иммобиле с Лацио рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел 33 поединка в футболке "бьянкочелести", забив 30 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также проявляет интерес к полузащитнику Ювентуса Федерико Бернардески.