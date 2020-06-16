Англия

Бразильский вингер может перебраться в стан "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед хочет подписать Виллиана в ближайшее трансферное окно, сообщает France Football.

Контракт бразильца с "пенсионерами" действителен до конца текущего сезона, а потому он достанется манкунианцам бесплатно.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 37 поединков, отличившись семью голами и шестью ассистами.

Напомним, что на Виллиана претендуют еще две английские команды — Арсенал и Тоттенхэм.