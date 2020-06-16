Бразильский вингер может перебраться в стан "красных дьяволов".
Виллиан, getty images
16 июня 2020, 13:57
Манчестер Юнайтед хочет подписать Виллиана в ближайшее трансферное окно, сообщает France Football.
Контракт бразильца с "пенсионерами" действителен до конца текущего сезона, а потому он достанется манкунианцам бесплатно.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 37 поединков, отличившись семью голами и шестью ассистами.
Напомним, что на Виллиана претендуют еще две английские команды — Арсенал и Тоттенхэм.