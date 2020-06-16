Англия

Наставник "канониров" рассказал о планах клуба относительно некоторых игроков.

Главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил информацию о том, что клуб начал переговоры по новому контракту с полузащитником Букайо Сака.

"В клубе мы стараемся заключить сделки, которые имеют приоритетное значение для нас. Я имею в виду Букайо и Обамеянга. Они очень важны для нас – не только сейчас, но и для будущего. Клуб сделает заявление в подходящий момент", – приводит слова Артеты портал Goal.com.

Действующий договор Сака с лондонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Арсенал предложил полузащитнику новый пятилетний контракт.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел 29 поединков в футболке "канониров", отличившись тремя голами и девятью ассистами.