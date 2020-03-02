Англия

"Канониры" намерены удержать перспективного воспитанника в своей команде.

Нападающий Букайо Сака вскоре может поставить подпись под новым соглашением с лондонским Арсеналом, сообщает журналист Николо Скира.

Действующий контракт 18-летнего англичанина с "канонирами" истекает через 18 месяцев, поэтому руководство лондонского клуба намерено удержать перспективного вингера.

По информации источника, Арсенал предложил Сака новое соглашение до 2025 года, однако финансовые детали сделки не уточняются. Отмечается, что сторонам осталось уладить последние вопросы перед подписанием новой сделки.

Ранее сообщалось, что к Букайо Сака проявляют интерес Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Бавария. Сам футболист заявил, что всеми вопросами касательно его будущего будут заниматься его агент и родители.

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