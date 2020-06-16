Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.

Манчестер Сити встретится с Арсеналом в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы "горожан" на победу куда более высокими.

Так, на победу Манчестер Сити коэффициент составляет 1,32, а вероятность успеха Арсенала оценивается показателем 9,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,90.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на событие "Арсенал Лондон победит и ТБ 2.5 — Да". Вероятность данного события оценивается в показатель 11,5.

Напомним, матч Манчестер Сити — Арсенал состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени.