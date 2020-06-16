Англия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка чемпионата Англии.

Англия возобновляет футбольный сезон после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Одним из первых поединков Премьер-лиги после карантина станет противостояние между Манчестер Сити и Арсеналом в рамках 28-го тура.

Безоговорочным фаворитом этого матча считаются "горожане", которые хоть и практически потеряли шансы на чемпионство в текущем сезоне, но продолжают считаться грозной силой АПЛ. Подопечные Микеля Артеты, в свою очередь, намерены вернуться в Лигу чемпионов, но пока занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице.

Напомним, матч Манчестер Сити — Арсенал состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.