Англия

Испанский специалист высказался о Хосепе Гвардиоле, помощником которого он был в Ман Сити.

Манчестер Сити примет на своем поле Арсенал в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Интересным этот матч будет и ввиду противостояния главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы со своим бывшим ассистентом Микелем Артетой, который ныне возглавляет лондонский клуб.

"Гвардиола оказал на меня влияние, когда мне было 15 лет, и мы встретились в Барселоне в качестве футболистов".

"В моей тренерской карьере и личной жизни он оказал огромное влияние. Если мне нужно рассказать о человеке, которым он является, о его ценностях, о том, как он относился ко мне и о том, как он общается с игроками и персоналом, то это феноменально".

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"Как тренер, я многому научился у него. Мы пережили вместе несколько удивительных моментов, в том числе и сложных, однако наша совместная работа стала для меня невероятным опытом", - приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, матч Манчестер Сити — Арсенал состоится в среду, 17 июня. Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.