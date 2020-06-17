Англия

Форвард вернулся к оптимальным кондициям.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд рассказал о восстановлении после травмы и готовности вернуться к выступления на высшем уровне.

"Пауза пошла мне на пользу. За это время я мог полностью восстановиться. Я теперь уверен в своих силах и готов играть на поле.

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Мне потребовался психологический перелом, чтобы понять, что я могу сделать следующий шаг в своей игре. Я почувствовал, что показывать более состоятельную игру в ноябре и декабре. Одно знать, что у тебя есть способности, а другое – когда ты начинаешь их показывать на регулярной основе", – рассказал Рашфорд в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 31 поединок в футболке "красных дьяволов", забив 19 голов и совершив 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Рашфорд вернулся к тренировкам в общей группе в конце мая.