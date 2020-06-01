Англия

Киа Джурабчиан заявил, что бразильский центрбек хочет выступать за "канониров".

Контракт Давида Луиса с Арсеналом рассчитан до конца текущего сезона, и появлялись слухи, что бразилец точно покинет Эмирейтс и летом будет искать новую команду. Несмотря на это, его агент Киа Джурабчиан опровергает эту информацию и надеется на продолжение сотрудничества Луиса с "канонирами".

"Давид Луис очень счастлив в Арсенале. У него очень хорошие отношения как с тренером, так и со спортивным директором. Он ладит со всеми в клубе, включая владельца".

"Арсенал мог автоматически продлить контракт еще на один год, но срок этой опции истек. Сейчас сложилась непростая ситуация из-за пандемии. Мы все прекрасно это понимаем и пытаемся медленными шагами вернуться к нормальной жизни".

"Давид сядет за стол переговоров с Арсеналом до возобновления сезона, во время которых они решат, останется ли он в команде или нет. Это произойдет до рестарта кампании. Шансы очень высоки (Луис будет в Арсенале в следующем сезоне — прим. ред.). У него нет желания уходить", — заявил агент в интервью Sky Sports.

Ранее стало известно, что год игры Давида Луиса за Арсенал обошелся клубу в 24 миллионов фунтов. Сообщалось, что Бенфика летом готова вернуть бразильского защитника в свой состав.