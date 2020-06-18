Англия

Форвард не исключает, что вновь наденет футболку "трех львов".

Нападающий Лестера Джейми Варди заявил, что в будущем все еще может вновь вернуться в стан сборной Англии.

"Я никогда полностью не закрывал дверь в сборную, я ясно дал понять. Но есть много действительно хороших молодых сборных Англии, и достигают хорошего успеха, но если меня пригласят, то я готов занять место в команде".

"Я определенно извлек выгоду из отдыха, просто полного очищения головы. Подобные ситуации просто дают вашему телу и вашему разуму полное отключение", — сказал Варди The Athletic.

Ранее сообщалось, что в прошедшие трансферные окна нападающий был в шаге от того, чтобы стать игроком Арсенала.