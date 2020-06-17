Немецкий хавбек заинтересован в переходе в мадридский клуб.
Кай Хаверц, Getty Images
17 июня 2020, 18:34
Полузащитник Байера Кай Хаверц определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.
Как сообщает издание AS, немецкий хавбек заинтересован в переходе в мадридский Реал. Молодой игрок является поклонником своего соотечественника Тони Крооса и хотел бы выступать с ним в одной команде.
Действующий контракт Хаверца с Байером рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 39 поединков в футболке "фармацевтов", забив 15 голов и совершив 8 ассистов.
Ранее сообщалось, что Бавария лидирует в борьбе за Хаверца.