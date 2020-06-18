Германия

Хавбек намерен детально изучать предложения.

Полузащитник Байера Кай Хаверц в межсезонье готов принять предложение от клуба, который гарантирует ему место в стартовом составе команды, утверждает Goal.

По данным источника, футболисту также будет затруднительно покинуть Леверкузен, так как Байер намерен запросить у потенциальных покупателей не меньше 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 39 поединков в футболке "фармацевтов", забив 15 голов и совершив 8 ассистов.