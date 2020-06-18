Хавбек намерен детально изучать предложения.
Кай Хаверц, getty images
18 июня 2020, 20:57
Полузащитник Байера Кай Хаверц в межсезонье готов принять предложение от клуба, который гарантирует ему место в стартовом составе команды, утверждает Goal.
По данным источника, футболисту также будет затруднительно покинуть Леверкузен, так как Байер намерен запросить у потенциальных покупателей не меньше 100 миллионов евро.
В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 39 поединков в футболке "фармацевтов", забив 15 голов и совершив 8 ассистов.
Ранее сообщалось, что Хаверц предпочитает перейти в мадридский Реал, чтобы играть вместе с хавбеком Тони Кроосом.