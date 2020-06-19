Англия

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Англии.

Тоттенхэм встретится с Манчестер Юнайтед в рамках центрального поединка 30-го тура английской Премьер-лиги.

Этот матч станет для команд первым после карантина, вызванного пандемией коронавируса. Явного фаворита противостояния выделить сложно, что только делает этот поединок еще более интересным.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Тоттенхэм — Манчестер — Юнайтед:

Напомним, матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед состоится в пятницу, 19 июня. Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени. Следить и комментировать события этой встречи вы можете на Football.ua.