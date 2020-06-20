Football.ua анонсирует матч 30-го тура чемпионата Англии между Брайтоном и Арсеналом.
Брайтон – Арсенал, Getty Images
20 июня 2020, 09:05
Арсеналу необходимо реабилитироваться после провального поединка в игре с Манчестер Сити.
Брайтон – Арсенал
20 июня, 17:00, стадион Фалмер, Брайтон. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Ужасающим образом Арсенал начал после рестарта сезона – "канониры" крупно уступили Манчестер Сити, а огромную роль в этом сыграл Давид Луис. На центрального защитника вылилось столько критики, что уже, к слову, и добавить нечего. Английские поклонники по этому поводу уже отшучивались, что Брайтон должен подать апелляцию, чтобы 33-летний бразилец смог сыграть против них.
Если Арсенал уже играл, то "чайки" только вот проведут свой первый матч с начала возобновления чемпионата. В какой они будут форме – огромный вопрос. Последний раз коллектив Грэма Поттера играл 7 марта против Вулверхэмптона (0:0).
Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился выездной победой Брайтона (1:2). В этой встрече букмекеры отдают незначительный перевес коллективу Микеля Артеты.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Искьердо – Джака, Чеймберс, Суареш, Мари, Давид Луис (дисквалификация)
Под вопросом: … — Папастатопулос
Интересные факты:
Брайтону не удалось победить в девяти последних играх в АПЛ
"Канонирам" не удалось выиграть в последних шести гостевых встречах в Премьер-лиге.
"Чайки" непобедимы в последних четырех встречах против "канониров" в АПЛ. Они проиграли в последний раз в октябре 2017 года.
Арсенал не проиграл ни одного из своих предыдущих 23 матча в чемпионате Англии в 17:00 в субботу.
прогноз 1:2