Англия

Football.ua анонсирует матч 30-го тура чемпионата Англии между Брайтоном и Арсеналом.

Арсеналу необходимо реабилитироваться после провального поединка в игре с Манчестер Сити.

Брайтон – Арсенал

20 июня, 17:00, стадион Фалмер, Брайтон. Арбитр встречи – Мартин Аткинсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ужасающим образом Арсенал начал после рестарта сезона – "канониры" крупно уступили Манчестер Сити, а огромную роль в этом сыграл Давид Луис. На центрального защитника вылилось столько критики, что уже, к слову, и добавить нечего. Английские поклонники по этому поводу уже отшучивались, что Брайтон должен подать апелляцию, чтобы 33-летний бразилец смог сыграть против них.

Если Арсенал уже играл, то "чайки" только вот проведут свой первый матч с начала возобновления чемпионата. В какой они будут форме – огромный вопрос. Последний раз коллектив Грэма Поттера играл 7 марта против Вулверхэмптона (0:0).

Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился выездной победой Брайтона (1:2). В этой встрече букмекеры отдают незначительный перевес коллективу Микеля Артеты.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Искьердо – Джака, Чеймберс, Суареш, Мари, Давид Луис (дисквалификация)

Под вопросом: … — Папастатопулос

Интересные факты:

Брайтону не удалось победить в девяти последних играх в АПЛ

"Канонирам" не удалось выиграть в последних шести гостевых встречах в Премьер-лиге.

"Чайки" непобедимы в последних четырех встречах против "канониров" в АПЛ. Они проиграли в последний раз в октябре 2017 года.

Арсенал не проиграл ни одного из своих предыдущих 23 матча в чемпионате Англии в 17:00 в субботу.