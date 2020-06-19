Англия

Главный тренер Челси — о переходе нападающего РБ Лейпцига.

Наставник "синих" уверен, что Тимо Вернер станет значимым приобретением для команды.

"Я долгое время следил за ним лично. Еще до того, как возглавил Челси. Клуб серьезно был настроен его заполучить, он должен усилить нас".

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"У Вернера огромный талант, он фантастически выступает не только в этом сезоне, но и вообще. Мы уверены, что Вернер усилит нас. Я очень рад, что он перешел в Челси и жду совместной работы с ним", — приводит слова Фрэнка Лампарда Goal.com.

Ранее сообщалось, что руководство Лейпцига определило нападающего Монако Виссама Бен Йеддера в качестве главного претендента на место ушедшего в Челси Тимо Вернера.